Giovedì 17 Ottobre 2019, 08:50

«Avrei voluto dirti una volta di più che ti volevo bene». È uno dei messaggi che scrive Marta sulla pagina Facebook di Lucrezia, forse tra le lacrime che bagnano lo smartphone e rendono impossibile scrivere altro. Lucrezia non c'è più, la sua vita si è fermata a 28 anni insieme a quella di altri tre ragazzi su una strada in provincia di Catania alle cinque del mattino. Tragedie, le ennesime, dei sabato sera di ritorno dalle discoteche, dal divertimento, dalla vita che sfugge improvvisa sull'asfalto. Sono ventitré le vite spezzate soltanto negli ultimi tre weekend, una recrudescenza di incidenti mortali che fa segnare un'impennata di oltre il 20 per cento rispetto allo scorso anno. Ma i numeri offrono una patina rassicurante, nel freddo calcolo delle statistiche che non contempla occhi spenti e non accarezza mani gelide come è costretto a fare negli obitori chi ha perso un proprio caro per incomprensibile fatalità o incoscienza.