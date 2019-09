Aerei, da lunedì sciopero piloti British: rischio caos nei cieli

Giornata difficile domani per chi deve volare da e per il Regno Unito. Scatta da mezzanotte lo sciopero di due giorni dei piloti della compagnia di British Airways. L'agitazione, promossa dal sindacato autonomo di categoria Balpa, è la conseguenza del mancato accordo - finora - in una lunga vertenza sui salari.



I piloti della Balpa hanno respinto l'offerta di aumenti dell'11,5% in 3 anni, ritenendolo inadeguato rispetto all'impennata dei profitti messa a segno dalla compagnia dopo il superamento della crisi degli anni scorsi. Il vertice aziendale ha insistito oggi sulla disponibilità a riaprire il tavolo, pur rivendicando il trattamento economico dei suoi piloti come uno dei migliori a livello mondiale. La Balpa ha dal canto suo espresso «enorme frustrazione» verso il management. .

