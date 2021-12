L'agente "hot" dei servizi segreti di Biden: un video fa impazzire i social. Commenti scatenati tra TikTok e Cnn

L'agente segreto non è più tanto segreto da quanto è diventato un divo da social, colpa di un video che lo ha trasformato in un'autentica star su varie piattaforme, in particolare TikTok. Alto, fisico statuario, capelli in perfetto ordine, occhiali da sole Ray-Ban, soprabito scuro, maglioncino blu e t-shirt chiara, per la Cnn è già l’agente ‘hot’ del Servizio segreto di sicurezza schierato a protezione del presidente degli Usa Joe Biden. È balzato agli onori delle cronache planetarie dal momento in cui ha prestato servizio per un periodo di vacanza del presidente statunitense sull’isola di Nuntucket, un'isola nello stato del Massachusetts, per Thanksgiving, il Giorno del Ringraziamento, il 25 novembre scorso. Naturalmente, i residenti hanno tirato fuori i loro telefoni per catturare le immagini da rilanciare nella websfera. Ma l'attenzione si è rapidamente spostata dal presidente alla scorta.

APPROFONDIMENTI VIDEO Biden grazia due tacchini per il giorno del Ringraziamento:... MONDO Stati Uniti, Biden spenderà più di Trump per il suo... VERSO NATALE Tendenze gioielli: dalla collana a maglia ai diamanti brown fino al...

Le reazioni decisamente sopra le righe

Ci sarebbe, tra il genere femminile, chi sarebbe pronta a farsi perquisire da cima a fondo da lui ("come si può essere arrestati dai servizi segreti? Chiedo per un amico", ha commentato l'utente di TikTok Meggie B.). Ma l'agente pare spopoli anche tra il genere maschile (si aspettano ulteriori reazioni dal composito e variegato universo umano). “Dimenticate il presidente, il secret service ha un bell’aspetto”, scrive il tiktoker Matthew Notarangelo, il primo a segnalare all'opinione pubblica la particolare avvenenza del soggetto in questione, con un video da oltre 400mila like. “Onestamente il miglior uso delle mie tasse”, gli fa eco sullo stesso social Alex P. Il caso dello 007 presidenziale ha fatto capolino pure nel popolare programma comico ‘The Late Show’. “No comment” da parte del Secret service, che non rivela mai i nomi dei suoi membri. Figurarsi il numero di cellulare, per le quali le sue fan farebbero carte false.

Primo Natale di Jill Biden alla Casa Bianca: ecco come ha scelto di decorarla

Stati Uniti, Biden spenderà più di Trump per il suo "primo" albero di Natale