Alec Baldwin accusato di omicidio involontario per aver sparato alla direttrice della fotografia sul set di «Rust»

La procura distrettuale di Santa Fe ha deciso di accusare Alec Baldwin di omicidio involontario per l’uccisione della direttrice della fotografia Halyna Hutchinssul set del film «Rust» in New Mexico nel 2021. Anche l’addetta alla supervisione delle armi del film, Hannah Gutierrez Reed, è stata accusata dello stesso crimine.

L'episodio

La decisione arriva più di 15 mesi dopo la sparatoria mortale avvenuta nell'ottobre 2021. In quell'occasione una pistola impugnata da Baldwin aveva sparato sul set. Un singolo proiettile colpì il regista Joel Souza alla spalla prima di colpire fatalmente Hutchins al petto.

Baldwin ha ripetutamente negato qualsiasi illecito nella sparatoria. «Non punterei mai una pistola contro nessuno e non premerei mai il grilletto contro di loro. Mai», ha detto l'attore ai microfoni di Abc News nel dicembre 2021.

L'attore ha sostenuto che gli era stato detto che la pistola era «fredda», nel senso che non aveva munizioni vere, e che quando la pistola ha sparato lui non ha premuto il grilletto.



Baldwin ha raggiunto un accordo con la famiglia di Hutchins l'anno scorso

Nell'ottobre dello scorso anno, Baldwin e Rust Productions hanno raggiunto un accordo con la famiglia Hutchins. «Abbiamo raggiunto un accordo, soggetto all'approvazione del tribunale, per il nostro caso di omicidio colposo contro i produttori di Rust, tra cui Alec Baldwin e Rust Movie Productions. Come parte di tale accordo, il nostro caso verrà archiviato», ha dichiarato Matt Hutchins, vedovo di Halyna, in una dichiarazione.

Matt ha aggiunto che non ha «alcun interesse a impegnarsi in recriminazioni o attribuzione di colpe ai produttori o a Baldwin».

«Tutti noi crediamo che la morte di Halyna sia stata un terribile incidente. Sono grato che i produttori e la comunità dell'intrattenimento si siano riuniti per rendere omaggio all'ultimo lavoro di Halyna», ha continuato.

Chi era Halyna Hutchins?

Halyna Hutchins è morta all'età di 42 anni il 21 ottobre 2021 dopo essere stata colpita da un colpo di pistola sul set Rust .

Nata a Zhytomyr, in Ucraina, nel 1979, Halyna è cresciuta nella base sovietica «circondata da renne e sottomarini nucleari».

Ha conseguito una laurea in giornalismo internazionale presso la Kyiv National University e ha lavorato a produzioni di documentari britannici in Europa, prima di diplomarsi all'American Film Institute Conservatory di Los Angeles nel 2015.

Suo marito è Matt Hutchins mentre il loro figlio si chiama Andros e ha dicei anni.