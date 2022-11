Ambasciata russa pubblica Lince italiano distrutto in Ucraina: «Contribuenti, siete felici ora?»

Un post sui social che è in realtà una provocazione in grado di scatenare subito polemiche. Protagonista l'ambasciata russa a Roma, che ha postato la foto di un blindato inviato dall'Italia a Kiev, distrutto: «Made in Italy. L'auto blindata Lince MLV consegnata all'esercito ucraino vicino ad Artiomovsk (Bakhmut). Tutti i contribuenti italiani sono felici di questa destinazione dei loro soldi?». Lo scrive su Facebook l'ambasciata russa a Roma postando la foto di un blindato distrutto nel giorno in cui in Parlamento si discute della proroga degli aiuti militari a Kiev.

Tra le risposte, il tenore è quasi univoco: «Sono felicissimo. Sarò ancora più felice quando il vostro esercito lascerà il suolo dell'Ucraina e il vostro governo abbandonerà ogni linea politica che possa mettere in pericolo altri esseri umani», si legge in un commento che fa il pieno di like. Anche gli altri utenti non hanno dubbi nel rispondere alla domanda provocatoria dell'ambasciata russa: «Assolutamente sì, perché i Lince sono dotati di una blindatura così all'avanguardia che anche quando vengono incapacitati da una detonazione riescono comunque a salvaguardare la vita del personale a bordo, con un altro mezzo da ricognizione l'equipaggio non sarebbe sopravvissuto», spiega un altro.

In Parlamento

Oggi è stato ritirato definitivamente l'emendamento dei relatori al decreto Nato che introduceva nel provvedimento la proroga dell'invio di armi all'Ucraina fino a dicembre 2023. Lo si apprende a margine delle commissioni Difesa e Sanità del Senato dove il provvedimento è all'esame.

«Come ha spiegato oggi il ministro ai Rapporti con il Parlamento Ciriani, il governo non si è mai nascosto sulle necessarie autorizzazioni per l'invio di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all'Ucraina - ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto -. Abbiamo dato più volte ampia e totale disponibilità di riferire alle Camere. In ogni caso ho chiesto al ministro Ciriani di ritirare l'emendamento in questione dopo che mi ha confermato l'impegno di tutti i gruppi parlamentari a calendarizzare un decreto sul merito della questione e ad approvarlo entro il 31 dicembre 2022».