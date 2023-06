Anna Tuzzato, italiana morta a Bruxelles nell'incendio di un appartamento: aveva 29 anni

Una giovane italiana è morta nell'incendio di una casa a Etterbeek, alle porte di Bruxelles. Il suo nome era Anna Tuzzato, 29 anni, originaria di Fiesso d'Artico (Venezia). Il rogo è scoppiato sabato mattina. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo nell'appartamento al terzo piano della palazzina. Nelle ore successive - riferisce "La Nuova Venezia" - c'è stata l'identificazione della vittima e la notizia è stata comunicata ai familiari in Italia.

Chi era Anna Tuzzato

Le cause dell'incendio, partito da una cucina al primo piano, non sono ancora state accertate. Anna Tuzzato lavorava da due anni a Bruxelles come responsabile della comunicazione di una Ong.