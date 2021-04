Arizona, vietati aborti per anomalie genetiche: «C'è valore in ogni vita»

In Arizona non si potrà più abortire se durante la gravidanza verranno evidenziate delle anomalie genetiche, come per esempio la sindrome di Down. La pena per chi li effettua, per chi spedisce via posta medicinali per indurlo e per chi richiede che i feti siano seppelliti o cremati, sarà il carcere.

APPROFONDIMENTI VIDEO Harry si precipita a Londra, divorato dai sensi di colpa per la morte... VATICANO Vaticano, il cardinale Burke: «Ai politici pro-aborto va negata... PIACENZA «Io feto, tu aborto»: biglietti choc nella classe di una... LA RICERCA In provetta i primi "avatar" degli embrioni umani:...

Enrica Bonaccorti e la polemica per la gravidanza annunciata in tv: «Pochi minuti dopo ho perso mio figlio»

Il governatore Doug Ducey ha firmato il provvedimento, trasformandolo in legge: «C'è valore in ogni vita, a prescindere dalla genetica. Continueremo a dare la priorità alla vita di coloro che non sono ancora nati - afferma Ducey -. Questa legge protegge le vite umane».

Uomini e donne, Megghi Galo e l'aborto: «Il mio bambino non ce la fa, troppo forte per poter morire ma troppo debole per vivere»