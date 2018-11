Asia Bibi libera: uscita dal carcere e trasferita in località segreta

Asia Bibi è stata liberata. L

«Asia Bibi ha lasciato il carcere ed è stata trasferita in un luogo sicuro! Ringrazio le autorità pakistane. La aspetto appena possibile, insieme a suo marito e alla sua famiglia, al Parlamento europeo», ha twittato il presidente dell'europarlamento Antonio Tajani. Poco prima in un altro tweet aveva detto: «Asia Bibi è libera! La verità, alla fine, vince sempre!». Ieri Tajani aveva esortato le autorità di Islamabad a fornirle i «necessari documenti di viaggio» per poter raggiungere Bruxelles.

a donna pachistana assolta la settimana scorsa dalla Corte suprema dall'accusa di blasfemia, accusa per la quale era stata condannata a morte, è uscita dal carcere. Lo hanno detto fonti informate alla tv Geo News. Il marito della donna ha chiesto l'aiuto dell'Italia, e si starebbe valutando la richiesta di concederle l'asilo politico.LEGGI ANCHEPochi giorni fa il marito aveva lanciato unper chiedere aiuto a lasciare il Pakistan. Viene valutata l'ipotesi di concedere alla donna asilo nel nostro Paese.