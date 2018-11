Asia Bibi, sit-in in piazza del Campidoglio. E polemica per lo striscione mancato

Sit-in in piazza del Campidoglio domani, 13 novembre, alle 14 come gesto di solidarietà per Asia Bini. «Le novità delle ultime ore sulla vicenda di Asia Bibi, liberata dalla prigionia ma obbligata a restare in Pakistan, rendono ancora più urgente testimoniarle pubblicamente la nostra totale solidarietà e il desiderio di vederla presto sana e salva lontano dalle orde di fondamentalisti che la vogliono morta: rivolgo un particolare appello affinchè tutte le forze politiche si uniscano ai cittadini in nome delle Libertà fondamentali così drammaticamente violate nella vicenda di Asia Bibi», sottolinea in una nota Filippo Savarese, direttore della Fondazione CitizenGO Italia, che ha promosso l'iniziativa. Al sit-in hanno già aderito i gruppi consiliari e diversi parlamentari di Fratelli d'Italia e della Lega.



«CitizenGO - si legge - rivolge un ringraziamento particolare al Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani per i ripetuti appelli per la liberazione definitiva di Asia Bibi, e gli indirizza un invito speciale ad essere presente insieme ai cittadini al momento di solidarietà pubblica in Campidoglio. Nell'occasione, CitizenGO regalerà ai partecipanti delle magliette nere con la lettera 'N' in arabo, che i miliziani dell'Isis erano soliti segnare sulle case dei cristiani per indicare chi si sarebbe dovuto cacciare, uccidere o sottomettere nelle città conquistate (vedi foto). Rimane intanto senza risposta l'appello già lanciato al sindaco di Roma Virginia Raggi di collocare l'immagine di Asia Bibi sulla scalinata di piazza del Campidoglio per testimoniare la solidarietà della Capitale d'Italia verso la donna pakistana e verso tutte le minoranze religiose perseguitate nel mondo».

Lunedì 12 Novembre 2018, 13:38 - Ultimo aggiornamento: 12-11-2018 13:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA