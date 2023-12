Auto contro il corteo presidenziale di Biden: lui e la first lady Jill illesi, gli agenti puntano le pistole contro l'uomo al volante

Allarme sicurezza per il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dopo che un'auto si è schiantata contro un veicolo che faceva parte del suo corteo. È accaduto nelle scorse ore davanti al quartier generale della sua campagna a Wilmington mentre Biden si trovava in strada. Lui e la first lady Jill sono rimasti illesi.

Auto contro il corteo di Biden

Dopo un forte scoppio causato da una berlina che si è schiantata contro un Suv del corteo presidenziale fermo a un incrocio a circa 40 metri da Biden, il personale di sicurezza ha portato di corsa il presidente in un veicolo in attesa e poi è stato allontanato dall'edificio nel centro di Wilmington.

Biden sorpreso

I giornalisti del pool si erano radunati sul marciapiede fuori dagli uffici della campagna elettorale, dove il presidente e la first lady avevano cenato con lo staff, e avevano appena finito di porre le loro domande a Biden quando hanno sentito lo schianto e lo hanno visto con un'espressione sorpresa sul viso del presidente americano.

L'auto accerchiata

Gli agenti della sicurezza sono entrati in azione e hanno accerchiato l'auto color argento con targa del Delaware che si è schiantata contro il corteo di Biden e hanno puntato le armi contro l'autista, che ha alzato le mani.