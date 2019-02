Bambina muore dopo aver mangiato un gelato

Giovedì 21 Febbraio 2019, 17:03

Una bambina inglese di 9 anni è morta nel comune di Mijas, in Spagna, dopo aver mangiato un gelato.Secondo quanto riportato dal quotidiano Sur, la minorenne ha cominciato a sentirsi male poco dopo aver mangiato un gelato. Appena la piccola ha cominciato ad avvertire i primi sintomi, i genitori hanno chiesto aiuto nello stabilimento in cui si trovavano. Prontamente, sono giunti sul posto i soccorritori che l'hanno tasferita d'urgenza in ospedale, quando la bambina stava già accusando un arresto cardiocircolatorio.Sembra che la piccola sia stata vittima di una forte reazione allergica al latte e alla frutta secca contenute nel gelato, le quali le hanno provocato uno shock anafilattico. Ad ogni modo, sul caso è stata avviata un'inchiesta per chiarire bene le circostanze del tragico avvenimento e determinare con precisione le cause della morte della sua morte.Inizialmente la minore è stata curata presso l'ospedale della Costa del Sol e dopo un ulteriore peggioramentio delle sue condizioni è stata trasferita all'Ospedale pediatrico di Malaga, dove è deceduta.