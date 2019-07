Venerdì 26 Luglio 2019, 18:39 - Ultimo aggiornamento: 26-07-2019 19:11

Drammatiche immagini giungono da Ariha, nella provincia Idlib , in Siria, martellata mercoledì dall'aviazione governativa: una bambina di 5 anni,, schiacciata dalle macerie tende la mano alla sorella di sette mesi, Tuqa, che ha tentato di salvare. Nel filmato di SY.24, rilanciato anche dalla Bbc, si vede il padre che tenta disperatamente di salvare le figlie. Riham morirà, ma Tuqa resta nelle immagini attaccata alla sua mano. L'Onu ha detto la scorsa settimana che oltre 350 civili sono morti dal 29 aprile - e 330.000 persone sono in fuga - ovvero da quando i combattimenti a Idlib, ultima roccaforte dei ribelli anti-governativi hanno ripreso le ostilità. Le immagini sono state girate dal giornalista Bashar al-Sheikh, che poi ha lasciato la sua camera per aiutare i soccorritori.