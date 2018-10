Bimbo di 10 anni ucciso dalla madre perché gay. L'assassina e il fidanzato rischiano la pena di morte

Giovedì 4 Ottobre 2018, 18:52 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2018 19:06

Una donna californiana e il suo fidanzato rischiano la pena di morte per l'avvenuta lo scorso giugno. Il piccolo sarebbe stato ucciso dopo aver dichiarato: «». Oltre all'accusa di, c'è quella dia pesare sull'esito della condanna. Secondo quanto riferito dal Los Angeles Times, Heather Barron, 29 anni, e Kareem Leiva, 32 anni, di Lancaster, si sono dichiarati non colpevoli di tutte le accuse penaliAnthony è morto il 21 giugno. Nei giorni precedenti, Barron e Leiva avrebbero versato della salsa piccante sulla faccia del ragazzo, ustionandolo, e lo avrebbero lasciato cadere dopo averlo appeso a testa in giù. Ad aggiungersi a queste crudeltà, il piccolo sarebbe stato maltrattato davanti agli occhi dei suoi fratellini più piccoli, costretti anche loro a picchiare e a lottare con lui.Secondo il Times, che cita il rapporto del Vice Distretto della Procura, il dipartimento della contea di Los Angeles di servizi per i bambini e per la famiglia aveva ricevuto diverse segnalazioni che il ragazzo fosse vittima di abusi, ma gli avrebbe permesso di rimanere a vivere in casa con sua madre e il suo fidanzato.L'avvocato della famiglia del bimbo ha dichiarato che dalla morte di Anthony sette bambini tra gli 11 mesi e 12 anni di vita, sono stati rimossi dalle case dove vivevano dopo la morte di Anthony.