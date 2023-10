Batteria della bici elettrica esplode in un ostello durante la ricarica, evacuato l'edificio

La batteria della bici elettrica è esplosa durante la ricarica e nell'ostello è scoppiato un incendio. Ha costretto circa 70 ospiti della struttura a evacuare l'edificio, mentre 22 vigili del fuoco con sei camion hanno cercato di tenere a bada le fiamme. È successo nella periferia di Sydney, in Australia. Le indagini su cosa abbia causto l'incendio sono state immediatamente avviate. Grazie al video delle telecamere di sicurezza presenti all'interno della struttura, è stato possibile vedere il momento esatto e capire immediatamente in quale stanza avesse avuto luogo l'incidente.

Nel video è possibile vedere il corridoio dell'ostello e il momento in cui un ospite, Phillipe, è in attesa del suo amico, Hugo, appena fuori dalla porta della stanza.

Il tentativo di Hugo di fermare l'incendio viene presto abbandonato ed entrambi scappano il più lontano possibile dal fuoco. Uno di loro ha riportato lievi bruciature alla gamba ed è stato trasportato all'ospedale St. Vincent. «Ero sotto choc - ha dichiarato Philipphe a un'emittente locale -, ma ora sto bene e sono fortunato a non aver subito danni».

Un altro ospite, svegliato dall'allarme anti incendio mentre era nel letto, ha affermato che pensava si trattasse «dell'allarme di una macchina». Secondo il Fire and Rescue NSW, il fuoco ha avuto origine dalla batteria difettosa di una e-bike che era stata lasciata attaccata, in carica, nella stanza. Il sovrintendente della squadra, Grant Rice, ha precisato che le batterie al litio sono un fattore sempre più preoccupante di rischio incendi e ha suggerito di «assicurarsi di caricarle nella maniera giusta e con il caricatore più indicato».

Battery explodes while charging an electric bike in Sydney, Australia pic.twitter.com/BkSNSKC3sb

— .aspendos (@aspendos_1789) October 4, 2023