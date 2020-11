Elezioni Usa. Biden contro Trump: 30 milioni di dollari per la battaglia legale

Una raccolta fondi per la vertiginosa cifra di 30 milioni di dollari.

È questa la decisione presa dallo staff del presidente eletto Joe Biden, costretto a fare fronte alla battaglia legale giurata da Donald Trump.

Un percorso che si preannuncia lungo, tortuoso e soprattutto costoso.

E così il Partito Democratico corre ai ripari delle economie chiedendo un ulteriore importante sforzo ai suoi militanti e più in generale a coloro che vogliano definitivamente sbarrare la strada al tycoon.

Il comunicato viaggia via mail ed è condito da toni allarmati e allarmanti:

«Trump sta rilanciando cause su cause», scandisce l’incipit. «I processi sono molto cari, ma dobbiamo essere pronti per respingere queste azioni legali e assicurarci che Trump non le vinca soltanto perché non abbiamo fondi a sufficienza per difenderci».

Una richiesta dettata dalla necessità, insomma, di evitare brutte sorprese:

«Ecco perché oggi stiamo rilanciando il nostro Biden Fight Fund ed ecco perché abbiamo bisogno del vostro aiuto per garantirgli 30 milioni di dollari già nei prossimi giorni», «davvero il prima possibile».

La disputa nasce, naturalmente, dal mancato riconoscimento del risultato elettorale di cui Trump si è reso protagonista sin dalle primissime ore successive al suffragio del 3 novembre.

Una contesa agitata, e in realtà già preannunciata, attorno al voto postale che, secondo le teorie di The Donald, si sarebbe prestato a frodi, brogli e a ciò che non ha esitato ad etichettare come un vero e proprio «furto».

Il tutto, ad oggi, senza uno straccio di prova.

Un atteggiamento che Biden ha bollato come «imbarazzante», che lo stesso Partito Repubblicano sostiene e non sostiene, ma che, evidentemente, preoccupa quella America “azzurra” che per vincere quest’ultima sfida ha bisogno anche di fare cassa.

