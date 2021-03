Usa, Biden come Trump: «Cari migranti, non venite negli Usa»

Cari migranti, «non venite negli Stati Uniti».

Parole nette, pronunciate non da Donald Trump, ma da Joe Biden.

In un’intervista esclusiva rilasciata all’emittente televisiva ABC News, il presidente fa il punto della situazione sull’eterna crisi del confine messicano. Dove si registra proprio in queste settimane un’impennata degli ingressi, causata, a detta dello stesso Commander in Chief, dalla sua immagine da «bravo ragazzo».

Ebbene, «non lo sono. Bravi ragazzi non lo sono neanche loro», chiosa brusco.

«Non lasciate i vostri villaggi, le vostre città, le vostre comunità».

E ancora, tanto per essere ancora più chiaro: «Stiamo rimandando indietro le persone».

I repubblicani insorgono: Biden prima smonta l’impianto normativo firmato Trump, poi si comporta esattamente allo stesso modo, se non addirittura peggio.

Con un quadro ulteriormente complicato dalla presenza di migliaia di minori non accompagnati che vengono sì presi in custodia, ma il cui destino rimane in bilico.

Dopo quattro anni di strilli, di certo non il cambio di passo che l’America democratica si aspettava. Ma adesso, mentre si consuma l’ennesima ingiustizia tra due “mondi” vicini ma lontanissimi, nessuno strilla più.

