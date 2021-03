Biden, 1.400 dollari per ogni americano: contro il Covid, ora la partita più difficile

Il piano da 1.900 miliardi di dollari è già realtà e i 1.400 dollari promessi a ciascun americano sono già sui conti correnti.

La vittoria legislativa e politica di Joe Biden è sotto gli occhi di tutti, con un progetto che già produce i suoi frutti, ma che al tempo stesso apre scenari più vasti, più complessi.

La parte più difficile, insomma, comincia adesso.

Tesa la mano dell’economia, ecco la vera partita contro il Covid: quella da chiudere entro maggio, tra l’ambizione enorme e l’enorme rischio di fallimento. Per un’America che invece sogna di farcela, di approdare al 4 luglio come al grande giorno dell’Indipendenza, nazionale, ma anche e soprattutto dal virus, come dichiarato dallo stesso presidente.

Un traguardo che sa di epocale, con una campagna vaccinale attualmente in grado di andare al di là delle più rosee aspettative: superata la soglia dei 100 milioni, con 35 milioni di dosi già doppie, l’amministrazione Biden annuncia pure altre 200 milioni di fiale da Moderna nonché ulteriori 200 milioni da Pfizer e 100 milioni da Johnson & Johnson. Numeri vertiginosi per approvvigionamenti che dovrebbero consentire agli Stati Uniti non soltanto di coprire la totalità della propria popolazione, ma persino di esportare la salvezza in direzione dei Paesi alleati.

Aleggia comunque pacata prudenza perché va gestita la colossale macchina della logistica.

Eppure regna un clima di straordinario ottimismo, con il graduale ritorno alla normalità oramai a un passo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA