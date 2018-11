Paura a Hyde Park: trovata bomba della II guerra mondiale

Stupratore assolto perché lei indossava un tanga «troppo sexy». Migliaia di donne in piazza

Venerdì 16 Novembre 2018, 18:33 - Ultimo aggiornamento: 16-11-2018 18:50

Stamattina, celebre area verde di, è stato parzialmentea causa di un ritrovamento davvero inaspettato: dentro il, al centro del parco cittadino, infatti è stato rinvenuto un piccolo oggetto, che poi si è scoperta essere unarisalente alla seconda guerra mondiale. Per questo le forze dell'ordine hanno subito messo in sicurezza l'area, sbarrandone tutti gli accessi.Secondo quanto riportato dalla polizia inglese, si tratterebbe di uninerte: sarebbe una munizione senza carica che la Home Guard utilizzava per i suoi addestramenti. La bomba sarebbe stata scoperta da alcuni operai della manutenzione, che si sarebbero imbattuti in un oggetto piccolo, rotondo e scintillante, senza capire inizialmente cosa fosse davvero.