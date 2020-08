Caccia russo intercetta aereo italiano sul Mar Nero

Un caccia russo Su-27SM ha intercettato sui cieli del Mar Nero un aereo della Marina italiana in pattugliamento nella zona di confine con la Russia. Questo quanto comunicato dal il Centro di controllo della difesa nazionale del ministero della Difesa russo. «Il caccia russo si è avvicinato a una distanza di sicurezza dall'aereo identificandolo come un velivolo del pattugliatore atlantico della Marina Militare Italiana». L'autorità russa ha aggiunto che dopo l'inversione di marcia dell'aereo italiano lungo il confine, il caccia Su-27SM è tornato in sicurezza nel proprio aeroporto. «L'intero volo del Su-27SM è avvenuto nel rigoroso rispetto delle regole internazionali per l'uso dello spazio aereo. Non sono state consentite violazioni del confine di stato della Federazione Russa da parte dell'aereo italiano».

