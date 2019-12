Capodanno, in nuova Zelanda e a Sydney già si saluta il 2020: grande festa e fuochi d'artificio

È gia 2020. Ovviamente non è Italia, ma in Nuova Zelanda e in Australia, dove i fuochi d'artificio salutano l'arrivo del nuovo anno, con 12 ore d'anticipo rispetto all'Italia. Capodanno con grandi feste.

Comunque, sono stati gli abitanti dellei primi al mondo a celebrare il nuovo anno, trovandosi a occidente della Linea internazionale del cambio di data che attraversa l'Oceano Pacifico. I fuochi d'artificio che saluteranno il 2020 illumineranno il cielo della capitale samoana Apia, affollata di residenti e turisti accorsi per essere i primi sul Pianeta ad entrare nel nuovo anno.

Nel 2011 Samoa ha compiuto un passo nel futuro, cambiando il proprio fuso orario a occidente della Linea internazionale del cambio di data, nel tentativo di alimentare il turismo, anticipando di un'ora il Capodanno rispetto alla Nuova Zelanda.

Tuttavia, il clima delle celebrazioni risentirà della tragica epidemia di morbillo che ha ucciso 81 persone a partire da ottobre. Lo stato di emergenza, in corso da sei settimane, è stato interrotto dal ministero della Salute di Samoa solamente lo scorso sabato, dopo che un'intensa campagna di vaccinazioni aveva coinvolto quasi tutti i circa 220mila abitanti dell'isola.

A Sydney grande festa nella baia con fuochi d'artificio spettacolari, consentiti nonostante l'emergenza incendi che sta colpendo il Paese.

