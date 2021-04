Washington, ciclista muore in un incidente: poche ore prima aveva twittato sul pericolo di guidare in città

Jim Pagels, 29 anni, amava andare in bicicletta ed era ben consapevole dei pericoli di guidare per le strade della sua amata Washington. Venerdì pomeriggio aveva twittato del suo calvario dopo che aveva dovuto attraversare un enorme incrocio per raggiungere un sito di vaccinazione anti-Covid nel centro della capitale.

Solo poche ore dopo Pagels è rimasto coinvolto in un terribile incidente lungo la Massachusetts Avenue NW, a circa un miglio da casa sua a Capitol Hill. Il ragazzo, con un brillante futuro accademico di fronte a sé, è stato immediatamente trasportato in ospedale dove è morto qualche ora dopo il ricovero.

La sorella di Pagels, Laura Menendez, ha descritto suo fratello come divertente, intelligente e appassionato. Amava lo studio, il tennis, i giochi da tavolo, ma soprattutto viaggiare in bicicletta. «Aveva un buon cuore», ha detto Laura, «ed era molto scrupoloso per quanto riguarda la sicurezza in bici».

Nato a Dallas, Pagels si era trasferito a Washington quando aveva poco più di vent'anni per lavorare alla Federal Reserve dopo essersi laureato alla Columbia University. Nel 2019 è partito per Ann Arbor, dove stava conseguendo un dottorato in economia presso l'Università del Michigan, quindi è tornato al Distretto a gennaio mentre le lezioni continuavano a tenersi virtualmente.