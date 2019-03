Cina, violenta esplosione in un impianto chimico: almeno 47 morti e 640 feriti

#Chine: Le bilan de l'explosion de l'usine chimique Jiangsu Tianjiayi Chemical à #Yancheng est passé à 47 personnes tuées et 90 blessées graves et quelques blessés à des degrés divers. pic.twitter.com/AnB9MBchVy — Ⓝ ⓂⒺⓃⒶⒾ·۰•●○ (@N_Moufadil) March 22, 2019

Venerdì 22 Marzo 2019

Unaha squarciato la quiete della città di Yancheng,nella provincia orientale di Jiangsu, in. L'esplosione è avvenuta alle 14:50 locali - prima delle 8 della mattina italiana - a seguito di un incendio in una, la Tianjiayi Chemical. Il bilancio è devastante: sarebbero almeno. Di queste, circa 90 verserebbero in condizioni gravi.Secondo fonti locali, l'esplosione è stata così forte da aver scatenato anche undi magnitudo 2.2, percepita dalla vicina città di Lianyungang. Ancora ignote le cause che hanno portato all'esplosione, ma il Yangtse Evening Post parla di un possibile errore di un operaio. La compagnia chimica cinesedifferenti e sembrerebbe che, in passato, l'azienda fosse stata sanzionata per non aver rispettato dei. Intanto le autorità hanno evacuato circa 3.000 persone e arrestato i vertici dell'impianto chimico esploso.Da, il presidente cineseha ordinato il massimo impegno per i soccorsi e che sia fatto di tutto per salvare le persone intrappolate sotto le macerie degli edifici, senza dimenticare il rischio di inquinamento ambientale, dato che la Tianjiayi Chemical produce fertilizzanti.