New York abolisce il il Columbus Day: protesta l'associazione degli italiani d'America

«La National Italian American Foundation (Niaf) si oppone con forza alla decisione del dipartimento dell'Istruzione della città di New York di eliminare il Columbus Day». Così l'associazione degli italiani d'America critica la decisione di New York di sostituire, il prossimo ottobre la giornata in cui si ricorda Cristoforo Colombo con Italian Heritage Day/Indigenous Peoplès Day, una giornata per celebrare insieme l'eredità italiana e quella delle popolazioni indigene americane.

«Questa decisione, che è arrivata senza la consultazione di nessuna comunità, effettivamente mette due comunità, entrambe meritevoli di una propria indipendente celebrazione, l'una contro l'altra», prosegue la nota. La Niaf poi esprime la convinzione che « il coraggioso viaggio di Cristoforo Colombo sia stato un catalizzatore che ha iniziato oltre 500 anni di migrazioni nelle Americhe di persone di ogni angolo della terra alla ricerca di una vita migliore per le proprie famiglie. Quindi - conclude la Niaf- noi crediamo che questo evento storico globalmente significativo sia più che meritevole di una celebrazione». Una portavoce del dipartimento dell'istruzione della città di New York ha spiegato che includendo le due festività nel calendario scolastico si intende «onorare i passati, i presenti e futuri contributi delle comunità indigene e degli italoamericanì.