Happy Birthday Mr.President: oggi Donald Trump compie 74 anni

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A prescindere dall'esito dellee indipendentemente dalla morsa di(in realtà da prima ancora di giurare),, lontana dalle narrazioni delle grandi metropoli democratiche, come New York o Los Angeles.Centottantotto centimetri per un peso che oscilla tra i 105 e i 115 chili. Tecnicamente sulla linea dell’obesità, ma in perfetta salute.. Con l’architettura dei suoi capelli, colorati di un arancione finto. Con il suo tono di voce roboante, esagerato e fuori luogo in qualsiasi contesto. Con la sua stretta di mano vigorosa ed eccessiva, studiata ad arte per destabilizzare la controparte. Una sorta di gigante più o meno volontariamente costruito e impostato per costringere tutti quanti gli altri ad arretrare.Astemio convinto e fiero da sempre, beve litri di Coca-Cola Zero e mangia almeno due hamburger al giorno., che“America First”.