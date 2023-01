Conor McGregor in bici investito da un'auto: miracolosamente illeso. «Ecco come ho fatto a salvarmi»

Conor McGregor vittima di un brutto incidente oggi in Irlanda mentre si allenava in bici. Il lottatore di Mma è stato investito da un'auto che arrivava alle sue spalle a tutta velocità. Incredibilmente, McGregor è uscito illeso dall'incidente, riportando solo qualche graffio. È stato l'irlandese a raccontare l'accaduto con un post su Instagram, corredato da foto e video che documentano il tutto: «L'autista non mi ha visto per colpa del sole. A tutta velocità dritto contro di me. Grazie a Dio, non era la mia ora».

McGregor investito, come ha fatto a salvarsi?

Ma come ha fatto "The Notorius" ad uscire illeso dallo schianto? «Grazie al wrestling e anche al judo: avere consapevolezza di come atterrare ha salvato la mia vita». In un video pubblicato poco dopo McGregor non ha nascosto comunque lo spavento per l'accaduto: «Potevo morire, ragazzi. Sono fortunato ad avere ancora la mia vita qui con me».

L'autista, che si è immediatamente fermato per soccorrere il lottatore, ha confermato di non aver visto la bici perché accecato dal sole. McGregor ha subito tranquillizzato l'uomo, dicendogli di non avere intenzione di sporgere denuncia. I due sono poi saliti in macchina insieme: McGregor aveva bisogno di un passaggio per tornare a casa in quanto la sua bici dopo la schianto era inutilizzabile.