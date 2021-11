Cop 26, l’accordo a metà: più foreste ma i gas restano. Quel rifiuto al video di Xi

Un fondo da 19,2 miliardi per bloccare la deforestazione entro il 2030. La due giorni dei capi di stato e di governo alla Cop26 di Glasgow si conclude con l’impegno di un centinaio di Paesi in un «accordo fondamentale per proteggere e ripristinare le foreste della Terra», come lo definisce il premier Boris Johnson. I Paesi che firmano il documento sono 105, inclusi Brasile, Cina, Russia, Canada, Usa, e ovviamente Regno Unito e Italia, e...

