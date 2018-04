CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 28 Aprile 2018, 09:55 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2018 09:57

Il tanto agognato incontro tra il presidente sudcoreano Moon Jae-in e il leader nordcoreano Kim Jong-un non ha tradito le attese. Seguendo un protocollo messo a punto fin nei minimi particolari i due hanno dato vita a qualcosa in cui molti speravano da lungo tempo, e cioè una riconciliazione tra Pyongyang e Seoul.Una riappacificazione che dovrebbe, oltretutto, rappresentare solo il punto di partenza di un processo di pacificazione dei rapporti tra la Corea del Nord e la comunità internazionale. Dal punto di vista simbolico, l'incontro di ieri ha rappresentato senza dubbio un passaggio cruciale nel processo di pacificazione tra due paesi storicamente divisi per responsabilità altrui: vedere il leader nordcoreano fare il suo ingresso nel territorio del Sud e il capo di stato sudcoreano condotto, a sua volta, per mano sul suolo nordcoreano ha scatenato un'emozione fortissima in tutto il mondo. Un'emozione tanto più forte se si pensa che solo alcuni mesi orsono la Corea del Nord non rappresentava nient'altro se non la minaccia principale agli equilibri globali, a causa dei suoi test nucleari e dei lanci missilistici, e l'interrogativo su cui gli specialisti dibattevano riguardava le modalità con cui condurre un eventuale conflitto.Emozioni a parte, ciò che di significativo esce da questo summit è senz'altro il documento congiunto, immediatamente rinominato «Dichiarazione di Panmunjeom». Esso enumera una serie di punti critici su cui le due Coree sembrano prendere una posizione netta: la necessità di imprimere una svolta netta alle relazioni attraverso la creazione di un sentimento di fiducia reciproco, la cooperazione volta a minimizzare la tensione militare, il bisogno di una più stretta collaborazione finalizzata a dare un futuro alla pace sulla penisola. Queste misure sono tutte ovviamente necessarie se effettivamente i due paesi vorranno dare un seguito a ciò che è stato discusso a Panmunjeom.