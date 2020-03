Coronavirus, Alberto di Monaco positivo al test. Ma «il suo stato di salute non desta preoccupazione»

Il nostro Paese sta vivendo si sta confrontando con la crisi sanitaria più grave della sua storia - aveva detto .in tv nel discorso alla nazione - il nostro governo preparato all’epidemia e sono state prese le disposizioni necessarie. Per rallentare il diffondersi del virus vi chiedo di rimanere a casa mentre i lavoratori della sanità e della forza pubblica stanno lavorando per voi

.

Noi siamo pronti ma serve l’aiuto di tutti per arginare il pericolo. Abbiamo deciso nuove disposizioni per ridurre al massimo i contatti sul territorio. E’ stato applicato il telelavoro e vi chiedo di uscire per ragioni strettamente necessarie come l’acquisto di generi alimentari e strettamente necessari. Ho chiesto al Governo che i cantieri vengano chiusi e che saremo a fianco dei dipendenti per quanto possibile - ha concluso il Principe che ha compiuto 62 anni lo scorso 14 marzo - conto sul vostro senso di responsabilità . Vi confermo che non ci sono problemi di approvvigionamenti alimentari nel Principato. Abbiamo già trascorso momenti problematici e passeremo uniti anche questo. Viva Monaco”