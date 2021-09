Covid, Biden riapre le frontiere Usa: via libera ai turisti europei vaccinati

L’annuncio arriva direttamente dalla Casa Bianca: Joe Biden riapre le frontiere degli Stati Uniti ai turisti stranieri «completamente vaccinati».

Dopo un anno e mezzo di stop forzato, l’attesa è finita, a novembre si riparte.

Il piano è chiarissimo: dare tempo alle compagnie aeree di organizzarsi, evitare che i visitatori si accalchino tutti sul Natale oramai prossimo, e dunque cominciare ad assorbire i primi arrivi tra poco più di un mese.

Cade un muro, verrebbe da scrivere “finalmente”, che nulla più aveva di scientifico.

Perché anche negli Stati in cui vigono maggiori restrizioni (New York e California su tutti) sono paradossalmente già liberi di viaggiare i cittadini di altri contesti statunitensi in cui di restrizioni quasi non ve ne sono e in cui la percentuale di vaccinati non supera nemmeno la soglia del 50%.

Questo senza contare una schiera di altri Paesi che evidenziano dati e statistiche simili, se non addirittura peggiori.

Perché non l’Unione Europea, insomma?

E allora eccola l’America: garantita almeno a chiunque sia in grado di esibire un green pass in corso di validità o comunque un certificato di completa vaccinazione.

Il Financial Times è stato il primo giornale a stelle e strisce a dare la notizia che in pochi minuti è rimbalzata su tutti i siti di informazione del mondo.

Ossigeno non soltanto per i visitatori e per l’intera industria del turismo, ma anche e soprattutto per quelle famiglie in qualche modo divise da pandemia e burocrazia.

Gli Stati Uniti ritornano e ritornano alla grandissima:

a partire dal primo novembre, l’Oceano non sarà più un confine insormontabile.