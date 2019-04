Discussa ma sempre incantevole: Melania Trump compie 49 anni

Venerdì 26 Aprile 2019, 15:28 - Ultimo aggiornamento: 26-04-2019 15:30

Discussa, ma indiscutibilmente incantevole: Melania Trump compie oggi 49 anni.La First Lady è stata a lungo criticata prima ancora di diventare tale, si è calata poi nel suo nuovo ruolo, si è infine fatta apprezzare per il suo impegno nel sociale.E così, mentre si prepara a soffiare sulle candeline della sua torta, l’ex modella di origini slovene ipnotizza il mondo intero tra foto e look che, a prescindere dall’amore dei suoi seguaci e dall’odio dei suoi detrattori, sono già entrati a pieno titolo nella storia degli Stati Uniti d’America.The Donald dal canto suo gongola e si prepara ad ostentarla ancora una volta, tanto nella vita reale, quanto sui social.Lei, quella “moglie trofeo” che non ha mancato di contraddirlo, di negargli mani e sguardi, ma che, in fondo, continua a sostenerlo nella gestione di una Casa Bianca ogni giorno un po’ più agitata.Eccola, dunque, la Melania più bella di questi due anni di presidenza Trump.