Scandalo dati, da oggi Facebook avvisa gli utenti coinvolti

A partire da oggi Facebook avviserà gli utenti che sono stati interessati dallo scandalo Cambridge Analytica. Secondo i numeri rilasciati nei giorni scorsi dalla società nel mondo sono 87 milioni, in Italia 214.134. A partire dalla serata e gradualmente in tutti i paesi del mondo, le persone interessate riceveranno un 'alert' che rimanderà ad un testo di spiegazioni.



Potranno anche capire quali dei loro dati sono stati potenzialmente condivisi. Al di là di questo avviso rivolto solo agli utenti interessati dal caso Cambridge Analytica, sempre a partire da oggi la piattaforma invierà a tutti gli utenti un messaggio che rimanda alle impostazioni delle loro applicazioni. «Gli utenti saranno in grado di rimuovere le app che non vogliono più. Riteniamo che queste modifiche consentiranno di proteggere meglio le informazioni delle persone», ha spiegato nei giorni scorsi Mike Schroepfer, Chief Technology Officer di Facebook.

Facebook ha sospeso dalla propria piattaforma Cubeyou, società basata a New York che analizza dati sui consumatori, mentre indaga sull'ipotesi che abbia raccolto informazioni sotto forma di ricerca accademica in collaborazione con l'università di Cambridge, in un caso che evoca lo scandalo di Cambridge Analytica. «Se rifiutano o non superano il nostro controllo, le loro app saranno bandite da Facebook», ha detto alla Cnbc Ime Archibong, vicepresidente Fb per la partnership nei prodotti.



Inoltre, ha aggiunto, «lavoreremo con la britannica Ico (Information Commissioner's Office) per chiedere all'università di Cambridge informazioni in merito allo sviluppo delle app in generale da parte del suo centro psicometrico, dato il caso e l'abuso da parte di Aleksandr Kogan», il ricercatore russo della stessa università che ha collezionato milioni di profili Fb. Cubeyou, società che offre «conoscenze veloci, facili e accurate sui consumatori», ha raccolto alcuni dei suoi dati tramite quiz Facebook sviluppati in collaborazione con l'Università di Cambridge, con cui sostiene di aver lavorato dal 2013 al 2015.



Quiz con la liberatoria che le informazioni raccolte sono destinate a «ricerche accademiche non profit». Stando alla Cnbc, la prima a riportare le tecniche di Cubeyou, la società ha usato una app chiamata "You Are What You Like" - con lo slogan un test di personalità con un click - per raccogliere dati dagli utenti e tracciare un loro profilo psicometrico. Agli utenti veniva detto che l'app era stata 'sviluppata con il centro psicometrico di Cambridge, in collaborazione con Cubeyou.

