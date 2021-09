Gabby Petito e il giallo della ragazza scomparsa: ora è sparito anche il ragazzo Brian

La famiglia di un uomo americano la cui fidanzata è scomparsa durante un viaggio dice che ora è scomparso anche lui. Brian Laundrie, 23 anni, è una persona interessata al caso, ma la polizia dice che non è ricercato per nessun crimine. Lui e Gabrielle Gabby Petito, 22 anni, sono partiti per un viaggio in camper attraverso il paese a luglio, documentando le loro avventure sui social media. Ma il 1° settembre, Laundrie è tornato a casa da solo. La famiglia di Petito ha successivamente denunciato la sua scomparsa. Questa settimana la polizia locale ha affermato di aver cercato di parlare con il signor Laundrie, ma si è rifiutato di parlare.

La coppia aveva iniziato uno splendido tour attraverso i parchi nazionali statunitensi a luglio, documentando la loro esperienza su YouTube e Instagram, utilizzando l'hashtag #VanLife. E fuori dall'abitazione è stato trovato il camper con cui la coppia era in viaggio, durante il quale aveva lasciato tracce sui social: baci, sorrisi, selfie.

Gabby Petito's fiance Brian Laundrie goes missing too https://t.co/yfDiow1oAx — BBC News (World) (@BBCWorld) September 18, 2021

In una dichiarazione, la polizia si è detta «frustrata» dagli sviluppi. «Per sei giorni, il dipartimento di polizia di North Port e l'FBI hanno supplicato la famiglia di contattare gli investigatori in merito alla fidanzata di Brian, Gabby Petito. Venerdì è la prima volta che hanno parlato con gli investigatori in dettaglio. Al momento non stiamo lavorando a un'indagine criminale: ora stiamo lavorando a più indagini su persone scomparse», ha fatto sapere la polizia.

Venerdì alcuni manifestanti si sono radunati fuori dalla casa della famiglia Laundrie, gridando «dov'è Gabby?». La sorella di Laundrie, Cassandra, ha detto alla ABC News: «Io e la mia famiglia vogliamo che Gabby sia al sicuro. È come una sorella e i miei figli la amano, e tutto ciò che voglio è che torni a casa sana e salva».

Un avvocato della famiglia della signora Petito ha dichiarato: «Tutta la famiglia di Gabby vuole che il mondo sappia che Brian non è scomparso, si sta nascondendo. Gabby è scomparsa». La coppia è partita per un viaggio on the road in tutto il paese in un furgone Ford Transit bianco a luglio, pubblicando aggiornamenti sui social.