Spagna sotto choc per Gabriel: «Ucciso dalla compagna del papà». 22 anni fa morì l'altra figlioletta

Ha scioccato tutto un paese la drammatica vicenda del piccolo, 8 anni, scomparso 12 giorni fa a Almeria nel sud della Spagna, il cui cadavere è stato ritrovato ieri nel baule dell'auto della compagna del padre la dominicana, 43 anni, ritenuta la presunta assassina.Il bimbo, ha rivelato oggi l'autopsia, è stato strangolato il giorno stesso della scomparsa. La donna, da giorni principale sospetta per la polizia, è stata fotografata dagli agenti ieri mentre toglieva il corpo da un pozzo nel quale era rimasto nascosto per trasportarlo in un altro nascondiglio nel cofano dell'auto. È stata intercettata dalla polizia nell'auto in flagrante.Dal momento della sua scomparsa vicino ad Almeria, una vibrante campagna era stata lanciata in tutto il paese per ritrovarlo. Agli appelli si era associata accanto ai genitori, anche la presunta assassina, profondamente addolorata. Oggi re Felipe VI ha osservato un minuto di silenzio alla memoria del piccolo assassinato.