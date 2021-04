Covid Germania, Merkel: «Situazione molto seria, necessarie ancora settimane di sforzi»

«Quella attuale è ancora una situazione molto seria». Lo ha detto Angela Merkel a Berlino, in conferenza stampa, dopo il vertice con i Laender sui vaccini, sottolineando che «a giugno la situazione sarà visibilmente migliore», ma al momento «sono ancora necessarie settimane di sforzi».

India, nuovo record di contagi: oltre 350.000. Usa e Germania corrono in soccorso. In Francia si torna a scuola

«Le terapie intensive sono piene o comunque molto cariche. I medici ci dicono che con l'incidenza attuale (quasi 170 nuovi contagi settimanali su 100 mila abitanti) il rischio per il sistema sanitario non è scampato», ha spiegato Merkel. La cancelliera ha anche sottolineato che il miglioramento grazie all'accelerazione della campagna vaccinale sarà possibile se non subentrerà qualche variante che non è sensibile a questi.