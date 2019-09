Giallo a Pittsburgh: tre uomini morti, quattro gravi. Indossavano tutti un braccialetto arancione

Domenica 22 Settembre 2019, 16:49 - Ultimo aggiornamento: 22-09-2019 16:57

NEW YORK - Giallo a Pittsburgh dove all’alba di oggi sono stati trovati tre uomini morti e quattro in gravi condizioni. La polizia ha lanciato un allarme per “motivi medici”, spiegando che i sette individui indossavano un braccialetto di carta arancione, segno che nella notte dovevano aver preso parte o a una festa o a uno spettacolo in qualche locale. Ma non è chiaro che i sette abbiano fatto uso di droghe, o mangiato qualcosa, o respirato un prodotto velenoso,Tutti e sette gli uomini, di età sui trent’anni, sono stati trovati dentro o nelle vicinanze di un appartamento nel complesso residenziale South Side City Works, affacciato sul fiume Monongahela. Uno era accasciato all’angolo della strada, uno è stato ritrovato deceduto dentro l’ascensore. Un altro era morto nell’appartamento, dove altri quattro erano in gravi condizioni.E’ stato uno degli uomini a chiamare il numero delle emergenze, il 911. La polizia è arrivata con le maschere e ha testato la qualità dell’aria, ma non si trattava di gas. Il direttore dell’ufficio sicurezza cittadina, Wendell Hissrich ha assicurato che non ci sono prove o segnali che i sette siano stati avvelenati mentre erano nel loro appartamento.