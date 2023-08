Evade dai domiciliari e va in ospedale, i sanitari chiamano il 112: arrestato

Evade dagli arresti domiciliari e corre in ospedale. E' successo ieri, quando il personale sanitario del Pronto Soccorso dell’ospedale di Marcianise ha telefonato al “112” per una richiesta di intervento a causa di una persona che, in escandescenza e sotto l’effetto dell’alcol, stava minacciando e aveva aggredito verbalmente i presenti.

L’intervento dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Marcianise ha permesso di identificare l’uomo, un trentacinquenne di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonioì.

L’arrestato, sorpreso in evidente stato di alterazione psicofisica, dovrà rispondere del reato di evasione: è stato riaccompagnato ai domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria.