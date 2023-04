Napoli, rapinatore evade dai domiciliari e viene arrestato

Questa notte gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno notato un uomo in vico Soprammuro che, alla loro vista, si è allontanato velocemente per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato accertando che lo stesso, identificato per un 38enne di Casoria, si era allontanato da una comunità di Baronissi dove è sottoposto agli arresti domiciliari per rapina aggravata. L'uomo è stato pertanto arrestato per evasione.