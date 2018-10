Giornalista bulgara stuprata e uccisa: l'assassino arrestato in Germania

Mercoledì 10 Ottobre 2018, 09:54 - Ultimo aggiornamento: 10-10-2018 10:01

Un nuovo arresto la notte scorsa per l'omicidio a Ruse della giornalista Viktoria Marinova. Secondo fonti della radio pubblica bulgara Bnr, un rom 21enne sospettato dell'assassinio è stato arrestato in Germania, a 60 chilometri da Amburgo. Stando alle ricostruzioni dei media domenica scorsa si sarebbe rifugiato da sua madre che vive e lavora in Germania. Nella sua abitazione, nel quartiere dei rom a Ruse, sono stati trovati abiti con tracce del sangue della reporter, stuprata e uccisa sabato scorso.Secondo la Tv Nova, il giovane rom arrestato in Germania per l'omicidio della giornalista bulgara si chiama Selaidin ed è un criminale già noto alla polizia. Ha una moglie e un figlio. Per la tv vi sarebbe una coincidenza al 100% con il Dna della vittima. Gli abitanti del quartiere di Ruse, dove vive, sostengono che Selaidin sia di etnia turca. Il presunto assassino sarà estradato in Bulgaria.