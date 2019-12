Greta Thunberg fa arrabbiare le ferrovie tedesche: botta e risposta su Twitter

Botta e risposta su Twitter tra Greta Thunberg e le ferrovie tedesche. Il casus belli è stato un tweet postato ieri dalla giovanissima attivista svedese a bordo di un treno della Deutsche Ban, al rientro dalla conferenza sul clima di Madrid, con il commento: «Viaggiando su treni sovraffollati attraverso la Germania. E finalmente sto tornando a casa!». Il tutto corredato da una foto di lei seduta in terra circondata da molti bagagli. Diversi follower di Greta le hanno espresso solidarietà per non essere riuscita a trovare un posto a sedere per il lungo viaggio.

Greta Thunberg persona dell'anno di Time: è la più giovane di sempre. Venerdì sarà a Torino



Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019



Le ferrovie tedesche hanno replicato in modo gentile, ma senza nascondere un certo disappunto: «Cara Greta, grazie per il supporto a noi ferrovieri nella nostra lotta contro i cambiamenti climatici e siamo lieti che tu abbia viaggiato su un nostro treno ad alta velocità». Salvo poi aggiungere: «Sarebbe stato più bello se avessi menzionato anche il mondo gentile e competente con cui sei stata trattata dal nostro staff della prima classe». Le ferrovie tedesche hanno replicato in modo gentile, ma senza nascondere un certo disappunto: «Cara Greta, grazie per il supporto a noi ferrovieri nella nostra lotta contro i cambiamenti climatici e siamo lieti che tu abbia viaggiato su un nostro treno ad alta velocità». Salvo poi aggiungere: «Sarebbe stato più bello se avessi menzionato anche il mondo gentile e competente con cui sei stata trattata dal nostro staff della prima classe». Greta ha cercato di smorzare le polemiche, spiegando che il treno per Basilea è stato soppresso, così lei e le sue amiche si sono sedute in terra. Ma dopo Goettingen hanno trovato posto. In ogni caso, ha puntualizzato: «Naturalmente questo non è un problema e non ho mai sostenuto che lo fosse. I treni affollati sono un buon segno perché dimostrano che la domanda di viaggi in treno è alta», ha aggiunto l'attivista, che rifiuta di viaggiare in aereo perché troppo inquinante.

Ultimo aggiornamento: 21:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA