Influenza aviaria, focolaio in Bulgaria: abbattuti migliaia di violatili

Focolaio di aviaria in Bulgaria. L'Agenzia bulgara per la sicurezza alimentare (Bfsa) ha identificato il primo focolaio di influenza aviaria in Bulgaria per quest'anno. La presenza del virus H5N8 è stata confermata in un allevamento di anatre nei pressi della città di Rakovski, nel sud del Paese. Al momento della registrazione dell'epidemia avvenuta ieri, nella fattoria erano allevate 5.830 anatre, e l'intero allevamento sta per essere sottoposto all'eutanasia.

È stata istituita una zona di protezione di 3 km e una zona di monitoraggio di 10 km attorno alla fattoria. Nella prima zona ci sono 25 allevamenti di pollame (136.669 anatre) e nella zona di 10 chilometri gli allevamenti sono 24 (167.349 anatre e 127.550 galline). L'ultimo focolaio di influenza aviaria in Bulgaria era stato registrato nell'aprile dello scorso anno, informa la Bfsa.

