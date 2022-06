Guerra in Ucraina, cosa fare adesso? I Paesi della Nato divisi nella risposta a Putin. «Non c'è un nuovo Churchill»

La guerra è in una situazione di stallo. Il negoziato non riprende, in Donbass la Russia avanza ma non sfonda. Le battaglie continuano a provocare vittime con l'Ucraina che insiste nella richiesta di armi pesanti all'Occidente per difendersi. L'Europa, dal canto suo, soffre l'aumento dei prezzi e cerca soluzioni per arginare la crisi. Cosa fare adesso? Quale strategia attuare per giungere ad un punto di svolta? Bisogna provare a trattare con ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati