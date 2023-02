Guerra Ucraina, media olandesi: tre caccia russi sopra la Polonia. Stoltenberg: «Ora tank a Kiev, Putin non si prepara alla pace»

Prosegue la lenta avanzata delle truppe russe nel Donbass, al prezzo di perdite molto alte da entrambe le parti. Il ministero della Difesa ha confermato che le forze di Mosca hanno conquistato il villaggio di Krasnaya Gora, nella provincia di Donetsk, situato a nord della cittadina di Bakhmut. I russi si avvicinano così all'autostrada M-03 che collega questa regione con le importanti città di Sloviansk e Kramatorsk, a nord-est, con l'evidente intenzione di completare l'accerchiamento della stessa Bakhmut e bloccare completamente i rifornimenti alle truppe ucraine che la difendono.

Fonti di Kiev hanno intanto detto che quattro persone sono state uccise e tre ferite nelle ultime 24 ore in seguito ad attacchi russi in diverse regioni dell' Ucraina, comprese le province di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, che ha confermato un attacco hacker alla rete di comunicazioni non classificate dell'Alleanza nel fine settimana, ha detto che si sta «già vedendo» una nuova offensiva di Mosca su larga scala. «Mi aspetto che al prossimo incontro del formato di Ramstein, qui domani a Bruxelles - ha aggiunto Stoltenberg - si affronterà la questione di fornire jet all' Ucraina ma sottolineo che al momento la cosa più importante è la rapidità di dare aiuti militari».