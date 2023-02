Guerra Ucraina, Nato: attacco hacker a diversi siti web. Sotto accusa il gruppo filorusso di Killnet

I soldati russi al fronte stanno morendo in numeri mai così alti dall'inizio della guerra, segno evidente di un intensificarsi delle operazioni. I dati sono dello Stato Maggiore ucraino e la notizia è il focus dell'aggiornamento quotidiano che il ministero della Difesa britannico diffonde insieme a scenari e analisi degli sviluppi sul terreno. Cifre che fotografano questo momento complicato, alla vigilia dell'anniversario dell'inizio del conflitto il 24 febbraio, in cui i combattimenti restano senza sosta nell'est ma ci si attende anche una nuova e rinvigorita offensiva russa: per certi versi la si ritiene già cominciata, come sottolineato anche dal capo del Consiglio di sicurezza nazionale ucraino Oleksiy Danilov, ma presenta ancora incognite sulla traiettoria che prenderà.