Immigrazione Usa-Messico: arrestati in Texas 62 clandestini ammassati in 20 metri quadri

Giovedì 14 Giugno 2018, 15:53 - Ultimo aggiornamento: 14-06-2018 16:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEW YORK - 62 clandestini ammassati in condizioni disumane in un bilocale di 20 metri quadrati. A scovarli, grazie ad una soffiata, la polizia di frontiera di Laredo, città del Texas situata lungo la linea di confine tra Stati Uniti e Messico. Gli immigrati sono stati tutti arrestati dagli agenti e, molto probabilmente, saranno rimpatriati già nelle prossime ore.Persone provenienti proprio dal Messico, ma anche da Guatemala, Honduras e El Salvador, in attesa dei loro trafficanti nel tentativo di sparpagliarsi altrove sul territorio a stelle e strisce.La immagini sono agghiaccianti: niente acqua e niente cibo, per un groviglio di corpi “alimentati” soltanto da un piccolo ventilatore nella torrida estate del sud.A margine dell’operazione, la Border Patrol di Laredo ha emesso un comunicato in cui esprime piena soddisfazione per la riuscita del blitz.«Questa è l’ennesima dimostrazione della dedizione, del coraggio e dell’impegno delle forze dell’ordine che, coordinandosi tra loro, interrompono la catena dell’illegalità e impediscono alle organizzazioni criminali di operare e di allargarsi. Il tutto con un obiettivo ancora più alto: tutelare vite umane».Quello della tratta di uomini verso il “sogno americano” è un fenomeno vasto e delicato, confermato di settimana in settimana da svariati casi di questo tipo.Meno di ventiquattro ore prima, infatti, le autorità di San Antonio, altra città del Texas situata a nord di Laredo, hanno scoperto e arrestato 54 migranti nascosti nel rimorchio di un camion.La stessa cosa accadde anche nel luglio del 2017 e, in quella circostanza specifica, 10 persone persero la vita e l’autista fu condannato all’ergastolo.Una piaga di disperazione che continua a sanguinare nel braccio di ferro tra speranza e legalità.