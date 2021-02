Impeachment, Trump assolto: nel bene e nel male, nessuno come lui

I democratici provano la via della condanna morale, la verità è che hanno ancora paura di Donald Trump.

Assolto.

Il Senato sbarra la strada all’impeachment: secondo processo e secondo “No” in meno di un anno.

Impossibilitati a procedere dunque, peraltro nei confronti di un presidente che già non è più presidente, sposano la linea della Storia, di un giudizio presente e a posteriori sull’uomo che, al di là dei tribunali politici, deve assolutamente essere tenuto lontano dalle Istituzioni. Con il diretto interessato che, esattamente al contrario, esulta a scena aperta e sogna persino il grande ritorno.

Archiviata quella che definisce «L’ennesima caccia alle streghe», il 2024 è già il suo orizzonte e Trump tuona: «Nei mesi a venire, una valanga di novità da condividere. Il nostro viaggio è appena cominciato».

Parla del movimento del “Make America Great Again” e di quei 75 milioni di elettori, record assoluto secondo solo all’ulteriore record firmato Joe Biden, che a suo dire qualcuno vorrebbe far sparire in fondo a qualche dimenticatoio.

E rilancia, e spaventa: «Non c’è mai stato nulla di simile!».

Di certo non c’è mai stato nessuno come lui. Nel bene dei suoi supporter, che continuano a scorgere in lui i tratti del paladino, addirittura del salvatore della Patria. E nel male dei suoi detrattori, che mai gli perdoneranno l’umiliazione di una nazione, addirittura dello scempio di Capitol Hill.

Nato per dividere, per occupare la scena mediatica, anche quando oramai è fuori dalla scena politica.

Fuori, almeno e forse soltanto per il momento.

