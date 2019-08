Non solo Amazzonia, gli incendi stanno devastando l'Africa centrale

Mentre l'attenzione è cresciuta sugli incendi che devastano la foresta pluviale amazzonica in Brasile, è emerso che un numero ancora maggiore di incendi sta attualmente bruciando nell'Africa centrale. I dati del sistema di informazione antincendio della Nasa per il sistema di gestione delle risorse hanno mostrato almeno 6.902 incendi in Angola e 3.395 incendi nella Repubblica Democratica del Congo . Lo riporta l'Independent.



Gli stessi dati hanno portato gli incendi del Brasile a 2.127. L'enorme aumento degli incendi in Amazzonia quest'anno ha suscitato preoccupazione a livello globale. La foresta pluviale immagazzina enormi quantità di carbonio nel complesso ecosistema, è l'area terrestre più ricca di biodiversità sulla terra e la sua conservazione è essenziale se vogliamo limitare gli impatti del riscaldamento globale.



Gli agricoltori danno fuoco ai campi coltivati ​​per bruciare le erbe rimanenti e pulire le piante. Questa combustione aiuta a mantenere suoli ricchi buoni per l'agricoltura. Ma la mancanza di praterie tradizionali sta spingendo un taglio maggiore e bruciando la bonifica delle foreste in alcune parti dell'Africa, e quindi le preoccupazioni crescono. In Amazzonia gli scienziati hanno avvertito che il rapido tasso di deforestazione significa che la foresta è sempre più a rischio di raggiungere un punto di ribaltamento in cui enormi aree della foresta pluviale si degraderanno in aree di savana secca.

Mercoledì 28 Agosto 2019, 11:17 - Ultimo aggiornamento: 28-08-2019 12:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA