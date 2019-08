Tragedia in Pennsylvania dove in un incendio sviluppatosi in un asilo hanno perso la vita cinque bambini e un'altra persona è rimasta ferita. L'episodio è avvenuto nella cittadina di Erie e si indaga sulle cause del rogo. Le autorità hanno reso noto che le vittime avevano tra gli otto mesi e i sette anni.

BREAKING: Police say five children have died in a fire at a Pennsylvania day care center. https://t.co/J79LfhR3Hk — The Associated Press (@AP) August 11, 2019

Domenica 11 Agosto 2019, 22:03 - Ultimo aggiornamento: 11-08-2019 22:09

