L'inviato Onu Salamé: «Così la Libia rischia di essere rifugio Isis»

Mercoledì 12 Settembre 2018, 10:30

«Trattenere i migranti in Libia, per periodi prolungati di detenzione e senza un giusto processo, non è la risposta e sicuramente non è più sostenibile». Dello scontro sotterraneo tra Italia e Francia preferisce non discutere, così come non gradisce esprimersi sui molteplici attacchi partiti negli ultimi tempi da Matteo Salvini nei confronti del presidente francese, Emmanuel Macron perché «l'Onu non commenta questioni che sono soltanto ipotetiche». Ghassan Salamé, Inviato delle Nazioni Unite in Libia, non parlava da oltre un anno con i giornali italiani ed è da sempre molto restio nel rilasciare interviste. È preoccupato dei processi di stabilizzazione interni alla Libia e degli scontri armati della scorsa settimana, ma fa capire di esserlo ancor di più per le condizioni dei migranti nel Paese nordafricano ed anche del pericolo che l'Isis possa guadagnare posizioni di potere approfittando del caos degli ultimi tempi.«Le elezioni si faranno, prima però devono essere soddisfatte alcune condizioni. Questo richiederà un grande sforzo per raggiungere l'obiettivo, ma sono realizzabili. Le Nazioni Unite stanno lavorando duramente per agevolare queste condizioni necessarie e far svolgere finalmente libere elezioni il più presto possibile. Tra i presupposti indispensabili c'è ovviamente un ambiente di sicurezza favorevole, i passi legislativi richiesti e, ovviamente, l'impegno politico da parte di tutti ad accettare i risultati il giorno successivo e quelli a seguire».