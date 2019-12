Iran, scambio di prigionieri con gli Usa

Le autorità iraniane hanno liberato in uno scambio di prigionieri con Washington il ricercatore statunitense Xiyue Wang, detenuto a Teheran da oltre tre anni, perché sospettato di essere una spia. Wang è stato trasportato a bordo di un aereo del governo svizzero da Teheran a Zurigo, dove è stato accolto da Brian Hook, rappresentante speciale del Dipartimento di Stato per gli affari iraniani. Lo hanno riferito due funzionari Usa citati dal New York Times.

Wang, 38 anni, dell'Università di Princeton, stava conducendo delle ricerche in Iran quando venne arrestato nell'agosto del 2016. Accusato di spionaggio, venne condannato a 10 anni di carcere. Le autorità Usa hanno sempre negato che Wang svolgesse attività di spionaggio. In cambio della sua liberazione, gli Stati Uniti hanno rilasciato Masoud Soleimani, uno scienziato iraniano arrestato lo scorso anno all'aeroporto di Chicago e accusato di avere violato le sanzioni Usa contro l'Iran. Solemaini sarebbe comunque stato rilasciato dal carcere entro gennaio, dopo il patteggiamento raggiunto con le autorità giudiziarie Usa. Ultimo aggiornamento: 18:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA