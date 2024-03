Militare israeliano accoltellato a Beer Sheva, ucciso l'attentatore: panico alla stazione dei bus. Riprendono oggi i negoziati sulla tregua

Riprenderanno oggi al Cairo i negoziati indiretti tra Hamas e Israele per una tregua nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi, secondo i media egiziani. Quelli palestinesi danno notizia di un nuovo raid contro persone in attesi di aiuti umanitari alla rotonda del Kuwait: ci sarebbero 17 morti e 30 feriti. Vittime anche nel campo profughi di Maghazi. Hamas afferma che l'esercito israeliano ha ucciso più di 400 persone in 13 giorni d'assedio all'ospedale Shifa. Gli Usa avrebbero presentato a Israele una proposta operativa su Rafah.